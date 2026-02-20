В Кузбассе сократили выплаты семьям погибших на СВО

Власти Кузбасса сократили региональные выплаты семьям погибших участников спецоперации с 3 до 1 млн рублей из-за снижения доходов бюджета, сообщает СтальМедиа со ссылкой на Минфин Кемеровской области.

В Минфине уточнили, что Кемеровская область одной из первых в 2022 году ввела дополнительные меры поддержки семей погибших. Тогда доходы бюджета позволяли установить выплату выше среднего уровня по стране.

«Сейчас, к сожалению, финансовая ситуация изменилась, возможности бюджета ограничены, поэтому размер региональной выплаты был приведен к размеру, который установлен в большинстве субъектов РФ», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что региональная выплата является дополнительной мерой. Семьи погибших по-прежнему получают федеральную компенсацию, которая превышает 5 млн рублей, а также страховые и иные социальные выплаты.

