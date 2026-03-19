сегодня в 03:04

В Краснодаре обломки дрона повредили окна квартир и припаркованные авто

В Прикубанском округе Краснодара беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки, сообщил глава города Евгений Наумов.

Обломки повредили остекление квартир в двух корпусах и несколько припаркованных автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают медики.

«Во дворе дежурит машина скорой помощи», — уточнил Наумов в Telegram-канале.

Специальные и оперативные службы продолжают работу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.