В Краснодаре обломки дрона повредили окна квартир и припаркованные авто
В Прикубанском округе Краснодара беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки, сообщил глава города Евгений Наумов.
Обломки повредили остекление квартир в двух корпусах и несколько припаркованных автомобилей.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают медики.
«Во дворе дежурит машина скорой помощи», — уточнил Наумов в Telegram-канале.
Специальные и оперативные службы продолжают работу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.