В Котельниках реализуется уникальный проект для детей из семей участников СВО

Уникальный проект реализуется на территории городского округа Котельники — спортивная школа олимпийского резерва «Белка» при поддержке администрации обучает верховой езде детей из семей участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Программа обучения в рамках проекта особенная, она шире, чем обычно предлагается в рамках федерального спортивного стандарта. Туда включены вольтижировка, тренировки на движущемся макете, различные массовые и социальные мероприятия. Все занятия бесплатные.

На сегодняшний день уже порядка 35 ребят захотели принять участие.

Занятия верховой ездой и взаимодействие с лошадьми обучают полезным навыкам, улучшают самочувствие и помогают справляться со стрессом. Иппотерапия, как известно, помогает развивать координацию, укрепляет мышцы, а также способствует улучшению настроения и снижению стресса. Проект подарит детям новые знания, радость и необходимую эмоциональную поддержку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.