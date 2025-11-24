В Котельниках открылась мемориальная выставка «Уголь земли Русской»

В дошкольном отделении МБОУ КСОШ № 3 21 ноября состоялось открытие передвижной выставки портретов погибших участников СВО городского округа Котельники «Уголь земли Русской». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Идея создания выставки «Уголь земли Русской " возникла в феврале 2023 года на открытии Первого Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в музее Победы. Именно тогда были впервые показаны графические портреты участников Специальной военной операции.

Инициатором открытия этой выставки в городском округе Котельники стала руководитель штаба КСВО, член Общественной палаты Валентина Геннадьевна Зюзь. На просьбу Валентины Геннадьевны нарисовать портреты погибших земляков откликнулась художник Ольга Михайловна Коционова.

На данный момент Ольгой Михайловной нарисовано углем 8 портретов погибших героев.

Художница, в чьих руках обычный уголь стал инструментом памяти, объясняет:

«Уголь — это символ фундамента будущего, олицетворяя неразрывную связь с Донбассом — некогда промышленным сердцем России и главным центром добычи угля».

Экспозиция будет представлена в образовательных учреждениях округа, чтобы молодое поколение могло увидеть лица тех, кто заплатил высшую цену за наше мирное небо.

