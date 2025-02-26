В Кемерове откроют центр протезирования для ветеранов СВО

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе 20 заседания парламента региона заявил, что в Кемерове появится центр протезирования для бойцов спецоперации, сообщает Сiбдепо .

Отделение откроют на базе строящегося реабилитационного центра, протезы делают уже в 4 мастерских.

Кроме того, для помощи ветеранам СВО приедут специалисты федерального уровня. Бойцы могут рассчитывать на материальную, психологическую и медицинскую помощь.

Потерявшим возможность ходить ветеранам власти региона дарят автомобили.