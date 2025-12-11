сегодня в 12:09

В Казахстане украинский дрон повредил плавучее причальное устройство у Каспия

Министерство энергетики Казахстана сообщило о повреждении выносного причального устройства в Каспийском море, принадлежащего КТК, вследствие инцидента с украинским БПЛА в конце ноября. Размер пробоины составляет 3 на 2,5 метра, сообщает «Царьград» .

По словам главы Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова, в настоящий момент КТК сконцентрирован на восстановлении плавучести сооружения. После стабилизации плавучести будет принято решение о ремонтопригодности объекта, учитывая масштаб повреждений.

Согласно официальному заявлению представителя Минэнерго Казахстана, приоритетной задачей консорциума является восстановление плавучести выносного причала.

Исход этих мероприятий определит необходимость и возможность проведения ремонтных работ или его замены, что существенно для анализа состояния инфраструктуры КТК и определения дальнейшей стратегии.

