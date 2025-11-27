В Кашире прошла экскурсия на градообразующем предприятии для семей участников СВО

Каширский завод металлоконструкций и котлостроения 21.11 провел экскурсию для семей участников специальной военной операции. Это одно из крупнейших градообразующих предприятий городского округа Кашира, которое три года назад отметило 95-летие и продолжает успешно развиваться, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Производственный цех, в котором выпускают продукцию для тепловых и атомных электростанций, гостям показали генеральный директор Андрей Павлович Максимович и главный технолог Владимир Сергеевич Колузатов. Перед началом для экскурсантов инструктаж по технике безопасности провела начальник отдела по промышленной безопасности Наталья Викторовна Матвеева.

Семьи участников специальной военной операции узнали об истории создания завода, познакомились с масштабным современным производством. Участников экскурсии впечатлила многотонная продукция для энергетической отрасли. Они увидели, как в огромных цехах трудятся сварщики, машинисты кранов, слесари и другие рабочие.

Гости Каширского завода металлоконструкций и котлостроения узнали интересную и полезную информацию о профессиях, которые связанны с обработкой металла и изготовлением металлоконструкций. Экскурсия прошла в рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.