В Истре расширят военкомат для удобства ветеранов СВО

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела осмотрено здание военкомата Истры. Сейчас оно разделено на две части: одна используется самим военкоматом, а вторая, ранее принадлежавшая областному Министерству социального развития, служила реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для улучшения доступности здания планируется передать помещение в муниципальную собственность и адаптировать под нужды ветеранов СВО.

Освободившаяся площадь — два этажа, более 430 кв. м — позволит оптимизировать работу военкомата. В распоряжение учреждения поступят 9 кабинетов, где будут проводиться приемы, оформление документов и выдача справок. Также здесь оборудуют рабочие места для ветеранов СВО с травмами, а рядом со входом организуют парковочную зону.

Эти изменения помогут разгрузить потоки посетителей, упростить работу сотрудников военкомата и сократить время, которое защитники тратят на получение справок, документов и консультаций.

Что касается отделения для детей с ОВЗ, для него уже найдено подходящее решение — оно переедет в здание на улице Адасько, дом 4, в Истре. Там не только созданы все условия для продолжения работы, но и расположение более удобное — в самом центре города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.