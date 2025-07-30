В храме Дмитрия Солунского Можайского округа прошла встреча с семьями героев СВО

В теплой и душевной атмосфере прошла очередная встреча в рамках проекта «Православная гостиная». На этот раз гостей принимала церковь Дмитрия Солунского в деревне Большое Тесово, сообщает пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Родные и близкие наших героев, погибших и пропавших без вести в ходе специальной военной операции, собрались вместе. Встреча началась с совместного молебна об упокоении душ усопших воинов и о здравии всех ныне живущих. После молитвы гости прогулялись по территории церкви и познакомились с ее богатой историей.

В мероприятии приняли участие Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, представитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Алешина, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, Военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе и настоятель храма Димитрия Солунского протоиерей Родион.

Торжественным и волнующим моментом встречи стала передача Ольге Александровне, матери погибшего бойца Дмитрия Марушевского, Георгиевского креста — высокой награды за мужество и героизм, проявленные ее сыном при выполнении воинского долга. Эта награда — символ вечной памяти и безмерного подвига.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес двух сестер, чьи добрые сердца и золотые руки согревают наших бойцов: Натальи Волковой и Татьяны Васильевой. В каждую поездку в госпиталь и на все праздники они пекут и отправляют бойцам свои домашние пирожки.

Завершился этот вечер в теплой, дружеской атмосфере за общим столом с чаем. Встреча была украшен душевными выступлениями народного коллектива «Ансамбль песни» Калинка». Артисты подарили свои творческие номера, создав особое настроение. Участники встречи смогли поделиться воспоминаниями, поговорить по душам и почувствовать поддержку друг друга.

«И помните: что бы ни случилось — мы всегда рядом и готовы помочь», — подчеркнул Глава округа Денис Мордвинцев, обращаясь к родственникам героев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.