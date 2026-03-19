В Химках провели встречу с участниками СВО о мерах поддержки

Встречу с участниками специальной военной операции и их семьями провели 19 марта в многофункциональном центре в Химках. Горожанам разъяснили действующие муниципальные, региональные и федеральные льготы и порядок их получения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие сотрудники МФЦ и депутат партии «Единая Россия» Юлия Ишкова. Семьям бойцов рассказали о социальных выплатах, компенсациях по оплате ЖКУ, а также о мерах поддержки в сфере образования и трудоустройства. Отдельное внимание уделили срокам рассмотрения заявлений и порядку оформления документов.

«Сегодня крайне важно, чтобы каждая семья участника специальной военной операции знала о всех доступных мерах поддержки и могла своевременно ими воспользоваться. Такие встречи позволяют дать разъяснения в живом диалоге и обеспечить адресный подход. Поддержка участников СВО и их близких остается безусловным приоритетом», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Лидер Движения общественной поддержки, член партии «Единая Россия» Ольга Игнатьева отметила, что подобные встречи помогают выстроить прямой диалог с семьями военнослужащих.

«Мы стремимся не только информировать, но и сопровождать людей, помогая им оперативно решать возникающие вопросы. Эта работа ведется системно и будет продолжена», — пояснила Ольга Игнатьева.

Подобные мероприятия в Химках проходят регулярно. Они направлены на повышение информированности жителей о мерах социальной помощи и упрощение доступа к государственным услугам для участников СВО и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.