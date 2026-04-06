В Химках отметили трехлетие фонда «Защитники Отечества»

Тематические мероприятия к трехлетию государственного фонда «Защитники Отечества» прошли в Химках 6 апреля, одно из них состоялось в школе «Лига Первых». Участникам рассказали об истории создания организации и провели мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году исполнилось три года со дня подписания президентом РФ указа о создании государственного фонда «Защитники Отечества». В Химках к годовщине организовали десятки тематических мероприятий, одно из которых прошло 6 апреля в школе «Лига Первых».

Участникам встречи рассказали об истории фонда и его деятельности. Для гостей также провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. К мероприятию присоединились депутаты Галина Болотова, Юлия Ишкова и Александр Васильев.

«Такие встречи помогают не только узнать больше об истории фонда, но и объединяют людей вокруг важной общей цели — поддержки защитников нашей страны и их семей», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Юлия Ишкова отметила, что особенно важно активное участие молодежи в подобных инициативах.

«Это формирует чувство ответственности и уважения к подвигу защитников Отечества», — добавила она.

Александр Васильев подчеркнул, что такие встречи создают пространство для диалога, вовлекают школьников и взрослых в совместную деятельность и способствуют формированию ценностей взаимопомощи и поддержки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.