В Химках открыли мемориальную доску бойцу СВО Артуру Уланову

Мемориальную доску полковнику Артуру Уланову открыли в Химках в годовщину начала специальной военной операции. Памятный знак установили на здании военного комиссариата после церемонии возложения цветов к городским мемориалам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Химок возложили цветы к мемориалам «Защитникам Отечества», «Отстоявшим Отчизну» и «Героям-химчанам». Памятную акцию приурочили к дате начала СВО. Продолжением церемонии стало открытие мемориальной доски полковнику Артуру Уланову.

В мероприятии приняли участие глава Химок Инна Федотова, депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, военный комиссар Московской области Алексей Астахов, военный комиссар Химок Арсен Темиров, городской прокурор Андрей Гвоздев, муниципальные депутаты, представители военной прокуратуры, участники СВО, родственники и сослуживцы, молодежные активисты и волонтеры.

«Наша сила — в преданности Родине, воле и единстве, которые проявились с первых дней спецоперации. Подвиг наших защитников должен жить в сердцах», — отметила Инна Федотова.

Инициатором установки мемориальной доски выступила партия «Единая Россия». Право открыть памятный знак предоставили супруге героя Анне Улановой.

«Мы склоняем головы перед памятью героев и подтверждаем, что их подвиг продолжает жить в каждом из нас», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Артур Уланов — кавалер ордена «За воинские заслуги». В 2020–2022 годах он возглавлял военный комиссариат городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня. Ранее служил на Северном Кавказе и более 14 лет работал в системе военных комиссариатов Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.