В Химках доставили тонну гумпомощи бойцам в зону СВО

Гуманитарный груз весом более тонны доставили из Химок в зону специальной военной операции. Посылки для военнослужащих собрали волонтеры, депутаты и жители округа, а груз на передовую отвез член общественной палаты Сергей Вересняк, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав помощи вошли продукты, теплая одежда, средства гигиены и другие необходимые вещи. Особое место заняли письма и рисунки от воспитанников детских садов и школьников округа. По словам организаторов, такие весточки из дома становятся для бойцов важной моральной поддержкой.

«Вместе мы — огромная сила, которая смогла собрать и доставить химчанам на передовую более 1000 килограммов гуманитарной помощи. Командование и бойцы благодарят каждого, кто не остался в стороне и оказывает содействие в сборе помощи», — отметил Сергей Вересняк.

Лидер движения общественной поддержки Александр Донсков подчеркнул, что жители округа продолжают помогать военнослужащим.

«Тонна гуманитарной помощи — это не просто груз, а символ нашей единой силы и поддержки», — сказал он.

Маршрут миссии прошел через Луганск, Северодонецк, Красный Луч, Дебальцево, Горловку, Ясиноватую и Донецк. После передачи помощи Сергей Вересняк вернулся в Химки, преодолев почти 3 тыс. километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.