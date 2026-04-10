В Химках депутаты испекли куличи для семей бойцов СВО

Благотворительная акция прошла 10 апреля в Химках в преддверии Пасхи. Депутаты и активисты испекли куличи для семей участников спецоперации и передали праздничную выпечку адресатам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лидер движения общественной поддержки Николай Томашов и депутаты городского округа дали старт благотворительной выпечке куличей. Мастер-класс для них провели профессиональные кондитеры на базе российского производителя ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Участники контролировали весь процесс — от замеса теста и формовки до расстойки и выпекания. Первым к работе присоединился депутат Валентин Герасимов. Главная цель акции — поддержать семьи военнослужащих и передать им внимание и заботу в преддверии праздника.

Депутат Инна Монастырская встретилась с женой бойца СВО и вручила освященный кулич. Праздничную выпечку передадут и другим семьям. Депутат Наталья Каныгина и лидер движения Павел Миронов отметили, что в Химках на постоянной основе собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации. По словам Николая Томашова, такие встречи объединяют жителей вокруг общих ценностей и поддерживают тех, кто ждет своих близких дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.