Российские Вооружённые Силы нанесли высокоточный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне, где в этот момент проходило совещание офицеров ВСУ и сотрудников украинской полиции, прибывших из Николаева, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Объективный контроль подтверждает эффективность удара: противник пытался эвакуировать уцелевших на автобусе, однако транспорт был мгновенно уничтожен точным попаданием. В кадре контроля находился сгоревший автобус, который так и не смог вывезти ни одного карателя.

Как отметил Сальдо, украинские пропагандистские каналы хранят молчание, что свидетельствует о серьёзных потерях и попытке скрыть масштабы провала.

По данным подпольных источников, среди ликвидированных — высокопоставленные офицеры, координировавшие преступления против мирного населения Херсонской области.