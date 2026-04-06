сегодня в 16:04

В Голубой Бухте в Геленджике ввели режим ЧС после падения БПЛА

В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика ввели режим локальной чрезвычайной ситуации после падения обломков беспилотника. Повреждены жилые дома и детский сад, пишет газета «Известия» .

Оперативный штаб Краснодарского края 6 апреля сообщил о введении режима ЧС со ссылкой на главу города Алексея Богодистова. Комиссия начала обход домов для фиксации ущерба.

«Сформированная комиссия сегодня приступает к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений. Гражданам, чье имущество пострадало, окажут финансовую помощь», — отметил глава муниципалитета Алексей Богодистов.

В результате падения обломков БПЛА в микрорайоне поврежден детский сад: выбиты окна, повреждены железные конструкции прогулочных веранд и козырьки. Учреждение закрыли на неделю для аварийно-восстановительных работ. При необходимости 120 воспитанников переведут в детские сады Северного микрорайона.

В Новороссийске в ночь на 6 апреля обломки беспилотников упали на многоквартирный дом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о восьми пострадавших. Позднее мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что число раненых увеличилось до 10 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.