В гимназии Егорьевска открыли Парту Героя, посвященную участнику СВО

В гимназии № 10 состоялось открытие Парты Героя, посвященной участнику специальной военной операции Степану Лиманскому. В школе, где с 2003 по 2010 год учился герой СВО, собрались представители администрации муниципального округа Егорьевск, Совета депутатов, ветераны, военные, члены общественных организаций, педагоги, школьники и родные бойца, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На СВО Степан Сергеевич отправился по контракту одним из первых — в 2022 году. «Пойду защищать сына Арсения», — так он сказал семье, уходя. Служил механиком. Во время боя под Херсоном спас экипаж горящего танка, а 10 июня 2024 года, выполняя боевые задачи под Новомихайловкой в Донецкой народной республике, погиб. В память о подвигах Степана Лиманского в его родной школе теперь будет находиться Парта Героя, на которой размещена его биография.

Знакомые Степана вспоминают его обаятельным и харизматичным — у него был уникальный дар в общении дарить людям положительные эмоции, а главное — всегда поступал по-своему и умел принимать верные решения.

«У него было трудное детство, он жил с мамой и бабушкой, у него не было отца. То есть некому было подать пример, как поступать. И он всегда решал как мог. И уже его поступок послужит правильным примером для его сына», — делится одноклассник Степана Андрей Толстов.

Семье Степана Лиманского вручили Орден Мужества — награду передали сыну героя Арсению, ученику Егорьевской школы № 12. Ему предоставили почетное право первым сесть за парту. В одном из последних звонков семье Степан сказал: «Хочу, чтобы мой сын мной гордился». Гордиться будет не только сын. Председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров отметил, что на примере таких героев, как Степан Лиманский, необходимо воспитывать молодежь. Заместитель Главы округа Сергей Ежов выразил слова поддержки родным героя и заверил их, что вечная память о тех, кто отдал жизни за свободу Родины, будет передаваться из поколения в поколение. Память погибших защитников Родины собравшиеся почтили минутой молчания.

Всего в Егорьевске более 20 Парт Героя. В дальнейшем за ними смогут сидеть ребята, которые отличились в учебе и в общественной жизни. Парты героев устанавливают в рамках партийных проектов партии «Единая Россия» — «Новая школа» и «Историческая память».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.