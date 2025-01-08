Handelsblatt: Зеленский не сказал об утрате украинскими войсками Курахова

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении не сказал о том, что Киев утратил контроль над Кураховом в Донецкой Народной Республике. О населенном пункте политик вообще не упоминал, сообщает NEWS.ru со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Генштаб ВСУ говорил о том, что якобы бои за Курахово продолжаются в нескольких населенных пунктах. Однако, если проверить по карте, они находятся на западе от города.

Пока не понятно, где ВСУ планируют обороняться дальше, отмечается в материале.

При этом Минобороны отчиталось об освобождении российскими солдатами Курахова в ДНР в понедельник.

Ранее бойцы ВС РФ выбили украинских боевиков с части территории кураховской тепловой электростанции.