В Германии удивились молчанию Киева о потерях в Курахове
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении не сказал о том, что Киев утратил контроль над Кураховом в Донецкой Народной Республике. О населенном пункте политик вообще не упоминал, сообщает NEWS.ru со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
Генштаб ВСУ говорил о том, что якобы бои за Курахово продолжаются в нескольких населенных пунктах. Однако, если проверить по карте, они находятся на западе от города.
Пока не понятно, где ВСУ планируют обороняться дальше, отмечается в материале.
При этом Минобороны отчиталось об освобождении российскими солдатами Курахова в ДНР в понедельник.
Ранее бойцы ВС РФ выбили украинских боевиков с части территории кураховской тепловой электростанции.