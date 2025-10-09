В Электростали прошла церемония открытия мемориальной доски

сегодня в 19:43

9 октября в Электростали состоялась торжественная церемония открытия доски памяти Дмитрия Александровича Голубева, погибшего в ходе специальной военной операции. Мероприятие прошло у дома на улице Мира, где Дмитрий прожил всю свою жизнь, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день почтить его память собрались представители администрации и Совета депутатов, участники Ассоциации ветеранов СВО, юнармейцы, «Движение Первых», родные и близкие героя. Слова благодарности прозвучали от временно исполняющего полномочия Главы г. о. Электросталь Филиппа Ефанова, представителей Совета депутатов и ветеранских организаций.

Особое внимание было уделено семье Дмитрия. Его родители и супруга были инициаторами создания мемориальной доски.

После этого была объявлена минута молчания. Участники церемонии возложили цветы к установленной на фасаде дома доске памяти.

Это событие стало стало символом благодарности и уважения к тем, кто проявил мужество и преданность Родине.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.