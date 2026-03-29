В двух районах Ростовской области уничтожили БПЛА
В ночь на 29 марта силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По предварительной информации, в ходе отражения атаки беспилотников никто не пострадал.
«В настоящее время беспилотная опасность сохраняется», — отметил губернатор.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников над территорией Ленобласти.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.