В двух районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Спецоперация

В ночь на 29 марта силы ПВО уничтожили БПЛА в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По предварительной информации, в ходе отражения атаки беспилотников никто не пострадал.

«В настоящее время беспилотная опасность сохраняется», — отметил губернатор.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников над территорией Ленобласти.

