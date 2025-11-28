В Дубне ветеранам СВО созданы особые условия для прохождения диспансеризации

Для прохождения диспансеризации ветеранами СВО и членами их семей в Дубне созданы особые условия. Специально назначенный сопровождающий сотрудник больницы обеспечивает четкую маршрутизацию. Привлекаются дополнительные узкие специалисты, используются специфические методы обследования с учетом полученных травм и ранений ветеранов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ветераны СВО и члены их семей в поликлинике Дубны могут пройти обследования на самой современной аппаратуре — в том числе им сделают электрокардиографию, флюорографию, УЗИ. Также предлагается консультация медицинского психолога, поскольку у ветеранов часто возникают посттравматические стрессовые расстройства. В ходе прохождения диспансеризации медики назначают необходимые лечебные, реабилитационные или профилактические меры.

Медики ставят себе задачу получить сведения о здоровье ветерана СВО в максимальном объеме, чтобы составить карту его медицинского сопровождения, назначить необходимую кому-то операцию или консервативное лечение.

«Наша задача создать в городе расширенную программу адаптации ветеранов СВО, которая включала бы и медицинское обслуживание, и программу трудоустройства, и психологическую поддержку», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.