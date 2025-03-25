В Домодедово открылось местное отделение Ассоциации ветеранов СВО

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В городском округе Домодедово начало свое работу местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Его руководителем стал Сергей Рябов. Он является действующим участником СВО, младшим лейтенантом, и. о. начальника медицинского пункта.

Ассоциация ветеранов создана для консолидации участников СВО, защиты их прав, представлении законных интересов, вовлечения в общественную жизнь страны и патриотическое воспитание граждан.

Ассоциация помогает своим членам в трудоустройстве, переводе детей на бюджетные места в вузе, творческом развитии, освоении новой профессии, получении льгот.

В Московской области предусмотрено порядка 30 мер поддержки для бойцов и их семей: протезирование, обучение, бесплатные кружки для детей военнослужащих и прочее.

«Администрация находится в тесном взаимодействии с Ассоциацией. Встречалась с Сергеем, обсудили организационные вопросы, уже подобрали помещение. Офис начал работать с 24 марта. Адрес: г. о. Домодедово, ул. Советская, д. 8», — рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.