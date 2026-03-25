В Долгопрудном прошел молебен о здравии участников СВО

Вечером в храме Покрова Пресвятой Богородицы отслужили молебен о здравии долгопрудненцев — участников СВО. Помолиться о благополучии бойцов пришли их родные, в том числе дети.

После службы женщины встретились в трапезной и пообщались с настоятелем храма протоиереем Александром Хуснутдиновым.

Сейчас молебны в Покровском храме проходят дважды в месяц. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Валентина Симонян отметила, что семьи просят проводить такие встречи чаще.

«Об этом просят сами женщины. Им как никому нужна духовная поддержка. Совместная молитва и беседа со священником, общение с другими матерями и женами помогают легче переносить разлуку и дают силы терпеливо ждать возвращения мужчин», — пояснила Симонян.

Уточнить даты следующих богослужений можно в отделении фонда «Защитники Отечества» по телефону +7 (966) 179-82-09.

Также за поддержкой военнослужащие, ветераны СВО и их близкие могут обратиться в центр поддержки участников СВО и их семей Долгопрудного по телефону +7 (999) 353-89-01 и в ассоциацию ветеранов СВО г. о. Долгопрудный https://t.me/veteransvodolgop по телефону +7 (917) 546-86-67. Организации расположены по адресу: Московское шоссе, д. 59.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.