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В ДНР женщина пострадала в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет

Женщина получила ранения при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Новоукраинка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

Он добавил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных повреждения получили 14 жилых домов, котельная, больничный городок, гаражи, а также коммунальная техника, автобус и машины.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько показал тяжелые кадры обстрела Горловки украинскими боевиками: пострадали 10 мирных жителей, уже лежащих добивали.

В городе обстреляли больничный городок: повреждения получили городская и психиатрическая больницы, онкологический диспансер и Центр охраны материнства и детства.