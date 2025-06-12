В День России в шатурской библиотеке начала работу выставка «История России — сердце тыла»

Выставку открыл глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий совместно с депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципльного округа.

Собрали и оформили фотографии, которыми делятся ребята с фронта, шатурские единороссы. Помогали им в этом участники Ассоциации ветеранов СВО и местное отделение Комитета семей воинов Отечества. Выставка оранизована в рамках проекта «Успех в единстве поколений».

На снимках представлены наши бойцы с животными, которых они приютили в своих блиндажах, вывезли из-под обстрелов.

Во второй части экспозиции — обломки вражеского оружия, обмундирования, другие трофеи, предметы солдатского быта. Все это удалось собрать и представить посетителям выставки благодаря Олегу Языкову, заместителю начальника по патриотическому воспитанию Шатурского ДОСААФ.

Первыми гостями выставки стали шатурские волонтеры, активно участвующие в сборе гуманитарной помощи, и ветераны СВО.

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