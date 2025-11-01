В Дагестане наградили уроженца региона, обезвредившего 30 БПЛА

Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов в Иркутской области помог военным обезвредить около 30 украинских дронов. В итоге глава региона Сергей Маликов вручил мужчине награду за проявленный подвиг, об этом сообщила администрация главы Республики Дагестан.

Гамидов помогал военным в Иркутской области блокировать взлеты вражеских дронов, которые поднимались в небо из фуры. Предварительно известно, что целью беспилотников был местный аэродром.

«Как я уже отметил, настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных Сил. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», — сказал Меликов.

Шамиль Гамидов из рук главы Дагестана получил медаль «За проявленное мужество».

Ранее дальнобойщик рассказал, что сбивал камнями вместе с другими очевидцами взлетающие из фуры дроны. Вражеские беспилотники находились в контейнерах, размещенных в грузовике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.