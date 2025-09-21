В Черном море ВМФ РФ отразил атаку украинских безэкипажных катеров

сегодня в 12:24

Российские войска отразили атаку украинских безэкипажных катеров в Черном море. Ликвидированы два БЭК противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Безэкипажные катера противника уничтожили в северо-западной части Черного моря. Атаку ВСУ отражал Черноморский флот России.

Также средствами ПВО за сутки были сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Утром сообщалось, что за ночь российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 19 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее украинские боевики обстреляли Белгородскую область. Один мирный житель погиб.

