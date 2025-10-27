В Богородском округе собрали 120 кг гумпомощи для военных и жителей новых регионов

В Богородском округе ко Дню народного единства прошла масштабная акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции и жителей новых регионов. Мероприятие было организовано местным отделением движения «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе акции, которая проходила с 20 по 26 октября, жители округа собрали около 120 кг необходимых вещей. К благотворительному сбору активно присоединились педагоги и ученики «Ногинской гимназии», добровольцы и просто неравнодушные жители.

Для отправки принимался широкий перечень товаров первой необходимости. Для жителей новых территорий собраны медикаменты, продукты длительного хранения, термобелье, средства личной гигиены, теплые носки и канцелярия для школьников. Для военнослужащих, помимо перечисленного, также подготовили к отправке нижнее белье, перчатки, батарейки, портативные горелки.

Собранная гуманитарная помощь на этой неделе будет направлена на центральный склад Московской области. Там ее расфасуют, адресно распределят и подготовят к отправке бойцам на передовую и на новые территории.

Акция вновь показала сплоченность и готовность жителей Богородского округа поддерживать российскую армию и тех, кто нуждается в помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.