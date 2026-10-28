В Богородском округе наметили проекты для адаптации участников СВО

Руководитель центра поддержки участников СВО и их семей Татьяна Пекарева и депутат Богородского округа Олег Пушенок обсудили профессиональную адаптацию ветеранов, создание музея и молодежные инициативы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр поддержки участников СВО и их семей Богородского округа оказывает психологическую и социальную помощь, помогает с профессиональной адаптацией. На рабочей встрече его руководитель Татьяна Пекарева и депутат Олег Пушенок наметили дальнейшее взаимодействие и составили план работы по каждому направлению.

Среди проектов — разработка концепции и бренда «Дома СВО». Единый стиль должен сделать пространство узнаваемым и укрепить его роль как места встреч ветеранов, их семей и жителей округа. Также стороны обсудили создание музея, посвященного историям участников СВО, важным событиям и свидетельствам времени. Для молодежи планируют встречи с героями и участие в социальном проекте «Чистый город».

Во время экскурсии по центру депутату показали учебный класс операторов беспилотных летательных аппаратов, открытый в конце 2025 года. Он ознакомился с оборудованием, образцами техники и рабочими моделями беспилотников.

Курс подготовки операторов помогает ветеранам освоить техническую специальность и адаптироваться к мирной жизни. Полученные навыки можно применять в сельском хозяйстве, геодезии, землеустройстве, градостроительстве, экологическом мониторинге, а также для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.