В Белом доме заявили о желании Украины заморозить конфликт

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — сказал Келлог в интервью американскому телеканалу Fox News.

Спецпосланник Трампа добавил, что Украина обсуждает возможность отвода своих войск на 15 км и надеется, что Соединенные Штаты смогут убедить РФ поступить аналогично. В результате образуется 30-километровая зона, которую можно будет контролировать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для заключения мирного соглашения России необходимо будет уступить территории на Украине, которые она взяла под свой контроль.