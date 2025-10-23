В Белгородской области зафиксирована массированная атака украинских дронов

сегодня в 15:28

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских дронов. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале предупредил жителей.

Он призвал население быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Гладков призвал жителей следить за сообщениями об атаках в каналах оповещения — Telegram, МАХ и радио «Мир Белогорья» — 100,9.

В ночь на 23 октября ВСУ ударили по Валуйскому округу Белгородской области. Погиб ожин мирный житель.

Всего ночью над регионами РФ сбили 139 БПЛА. 56 украинских беспилотников уничтожили в Белгородской области.

