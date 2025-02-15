В Белгородской области отселяют еще один приграничный населенный пункт

Жителей приграничного хутора Высокий в Белгородской области отселят с предоставлением компенсации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мы начинаем отселение с выплатой на частичную компенсацию аренды жилья, пока не предоставим людям выплату за потерянное жилье», — сообщил в соцсетях глава региона.

Гладков добавил, что в ряде приграничных территорий возобновляется очная форма обучения в школах и работа детских садов.

По словам губернатора, это связано с тем, что «обстановка меняется и не везде в худшую сторону».