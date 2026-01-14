В Балашихе весной откроется реабилитационный центр для участников СВО

Специализированный тренажерный зал поможет ветеранам восстановить физическую форму и вернуться к активной жизни. Идея создания такого пространства принадлежит ветерану СВО Виктору Шерстневу, ее поддержали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и администрация города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Сегодня объект с рабочим визитом посетил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров. Он напомнил, что поддержка участников СВО — одно из ключевых направлений Народной программы партии.

«Виктор Шерстнев, пройдя сложный путь восстановления после ранения, решил помогать тем, кто сегодня проходит тот же путь. Создание таких центров — это вклад в здоровье, уверенность и будущее наших ребят», — отметил Сергей Юров.

Ремонтные работы в зале находятся на завершающей стадии. В ближайшее время будет установлено специальное реабилитационное оборудование: современные вертикализаторы, тренажеры для проработки ключевых групп мышц, адаптированные силовые комплексы, позволяющие тренироваться передвигающимся на инвалидных колясках. Занятия будут проходить в малых группах под постоянным контролем опытных инструкторов и медицинских специалистов.

«У нас будет два фитнес-инструктора и массажист. Одновременно зал сможет принимать до 5-6 человек, благодаря этому занятия будут проходить в комфортном и безопасном формате», — рассказал Виктор Шерстнев.

Проект по созданию специализированного зала для восстановления бойцов получил поддержку балашихинского отделения региональной Ассоциации ветеранов СВО. Ее руководителем является Герой России Иван Клещерев.

Организация, в которую входит более 150 человек, оказывает комплексную помощь бойцам и их семьям в режиме «одного окна». Члены Ассоциации участвуют в сборе гуманитарной помощи, проводят «Уроки мужества» в школах, а также помогают в организации детского отдыха и решении образовательных вопросов для семей защитников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.