В Балашихе провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей для участников спецоперации

В Балашихе 3 февраля состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей для участников специальной военной операции. Организатором мероприятия стал Центр патриотического воспитания «Герои Балашихи».

В мастер-классе приняли участие Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, юнармейцы и представители Движения Первых. Участникам рассказали о назначении блиндажных свечей, которые используются в полевых условиях. Изготовление одной свечи занимает около 15 минут, а использовать ее можно многократно.

«Каждая изготовленная свеча — это вклад в помощь Родине и поддержка тех, кто сейчас находится на передовой. Такие свечи могут гореть до 10 часов, подходят для приготовления пищи, обогрева и решения других бытовых задач», — пояснил Иван Клещерев.

Все изготовленные свечи будут упакованы в гуманитарные посылки и отправлены в зону проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.