В Балашихе 5 декабря отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции отправили из Балашихи 5 декабря. Организатором выступил фонд поддержки ветеранов ВОВ и трудового фронта «Защита». В состав партии вошли детали для БПЛА, изготовленные на 3D-принтерах, маскировочные сети, стройматериалы, инструменты, аккумуляторы, шины, питьевая вода, продукты и другие товары первой необходимости.

Доставку груза на передовую обеспечит житель Балашихи, участник СВО с позывным Бояша. По словам руководителя фонда Сергея Чуракова, партия формировалась две недели и весит почти тонну. Все товары собраны по запросу одного из подразделений.

Передача гуманитарной помощи была приурочена ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Депутат Николай Черкасов поблагодарил волонтеров фонда и вручил им благодарственные письма. В городе работают три постоянных пункта сбора помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.