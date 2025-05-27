Российские войска отрезают ВСУ от снабжения в Харькове и Сумах

Российские солдаты продолжают отрезать подразделения противника от снабжения в украинских Харькове и Сумах. Россия увеличивает размеры буферной зоны на границе с соседней страной, сообщает Mash .

До крупных украинских городов начали добивать российские беспилотники. Так, на днях Харьков, предположительно, был атаковал первым FPV-дроном с боевой частью РПГ «Гортензия-10». Этого удалось добиться после того, как была увеличена буферная зона в Сумской области. Ранее долетали только беспилотники самолетного типа «Герань».

«Гортензия-10» в базовом виде может преодолевать расстояние до 20 км. Конечный показатель зависит от количества встроенного оптоволокна. Дрон развивает скорость до 140 км/ч и имеет полезную нагрузку до 3 кг.

Российские солдаты идут по направлению к Сумам на западе от трассы Суджа — Юнаковка. Недавно бойцы освободили Беловоды и Владимировку. Сражения продолжаются в Юнаковке. Когда населенный пункт освободят, ВС РФ получат артиллерийский контроль над другими хабами ВСУ в Сумской области.