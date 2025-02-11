Ушедший на СВО якутский министр подорвался на мине и лишился ноги

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев подорвался на противопехотной мине в зоне СВО и потерял ногу. Сейчас он находится в госпитале и поправляется, следует из поста в его Telegram-канале .

По словам Шамаева, после подрыва на мине сослуживец с позывным Момон тащил его на себе более 4 километров. Далее якутского министра несколько раз прооперировали, в том числе в Москве и Белгороде.

Глава якутского министерства получил ранение утром 1 февраля. По словам Шамаева, он вышел на разведку, когда на улице был туман. Министр шел первым и наступил на мину.

«Расслабился… Уже ходил там раньше, думал, что знаю местность. Теперь главное — восстановление», — написал он.

Шамаев добавил, что уже может сидеть и ездить на коляске. По словам министра, сейчас он чувствует себя лучше и идет на поправку.