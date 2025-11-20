сегодня в 09:29

Украинским войскам пришлось сдать России южную часть Северска в Донецкой Народной Республике. Командование ВСУ перебросило оттуда четыре батальона с операторами дронов, чтобы осуществить попытку прорыва заблокированного Купянска, сообщает Mash .

Перебрасывать части 81-й аэромобильной бригады ВСУ начали еще в прошлом месяце. Это осуществлялось поэтапно.

Теперь в Северске находится лишь небольшое количество членов 54-й механизированной бригады и одна группа операторов БПЛА «Апачи» ВСУ. Российские войска давили на противника, и ему пришлось покинуть позиции на юге Северска.

В населенном пункте укрепления перестали иметь смысл. Противник потерял оборонительные районы. Линия обороны находилась в шести километрах от Верхнекаменского и вдоль границ Северска.

Противник столкнулся с уменьшением беспилотных войск в городе. Четыре батальона отправили к Купянску для помощи окруженным военным. При этом их уничтожает российская 2-я артиллерийская бригада, выслеживая пункты управления БПЛА.

