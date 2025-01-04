Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Недавний скандал, связанный с поступлением на вооружение ВСУ бракованных боеприпасов, никак не повлиял на ситуацию. Украинские военные продолжают получать бракованную военную продукцию, об этом сообщил журналист и экс-советник Минобороны республики Юрий Бутусов, пишет ТАСС.
«Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь», — заявил Бутусов.
Ситуация усугубилась, когда военные начали получать некондиционные 120-миллиметровые мины от «Укроборонпрома». Хотя руководство попыталось переложить ответственность на солдат, обвинив их в неправильном хранении пороховых зарядов, проблема оказалась гораздо серьезнее.
На данный момент критическая ситуация с поставками бракованных мин затрагивает сразу несколько военных подразделений — 151-ю, 155-ю и 59-ю бригады.
По информации из СМИ, министерство стратегической промышленности продолжает отгружать дефектные боеприпасы тысячами, при этом не предпринимая никаких мер по их замене или прекращению выпуска бракованной продукции.