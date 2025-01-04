сегодня в 15:57

Недавний скандал, связанный с поступлением на вооружение ВСУ бракованных боеприпасов, никак не повлиял на ситуацию. Украинские военные продолжают получать бракованную военную продукцию, об этом сообщил журналист и экс-советник Минобороны республики Юрий Бутусов, пишет ТАСС .

«Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь», — заявил Бутусов.

Ситуация усугубилась, когда военные начали получать некондиционные 120-миллиметровые мины от «Укроборонпрома». Хотя руководство попыталось переложить ответственность на солдат, обвинив их в неправильном хранении пороховых зарядов, проблема оказалась гораздо серьезнее.

На данный момент критическая ситуация с поставками бракованных мин затрагивает сразу несколько военных подразделений — 151-ю, 155-ю и 59-ю бригады.

По информации из СМИ, министерство стратегической промышленности продолжает отгружать дефектные боеприпасы тысячами, при этом не предпринимая никаких мер по их замене или прекращению выпуска бракованной продукции.