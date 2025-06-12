Украинский военнослужащий сдался в плен, отказавшись воевать против россиян
Боец ВСУ сдался в плен, так как не хотел стрелять в соотечественников
Боец ВСУ Александр Савченко добровольно перешел на сторону российских войск, заявив, что не смог стрелять в соотечественников.
В интервью ТАСС он рассказал, что был насильно мобилизован в Одессе и после краткого обучения отправлен на передовую.
Савченко подчеркнул, что его решение было осознанным. он отказался выполнять приказы из-за этнической самоидентификации и сознательно искал возможность сдаться российским войскам.
Перебежчик описал процесс принудительной мобилизации. Его практически не готовили, над военными издевались командиры.
Сейчас Савченко находится в центре временного содержания, где проходит стандартные процедуры для военнопленных.