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Боец ВСУ сдался в плен, так как не хотел стрелять в соотечественников

Боец ВСУ Александр Савченко добровольно перешел на сторону российских войск, заявив, что не смог стрелять в соотечественников.

В интервью ТАСС он рассказал, что был насильно мобилизован в Одессе и после краткого обучения отправлен на передовую.

Савченко подчеркнул, что его решение было осознанным. он отказался выполнять приказы из-за этнической самоидентификации и сознательно искал возможность сдаться российским войскам.

Перебежчик описал процесс принудительной мобилизации. Его практически не готовили, над военными издевались командиры.

Сейчас Савченко находится в центре временного содержания, где проходит стандартные процедуры для военнопленных.