Пленный боец ВСУ Сергей Андреев рассказал, что, как его определили в 95-ю бригаду десантников украинской армии и направили воевать в район Курска, он получил ранение, а через некоторое время, когда вернулся в зону соприкосновения, свои же бойцы пытались его убить. В итоге он сдался в плен российским военным, сообщает Минобороны .

Андреев снова оказался в зоне соприкосновения, потому что, несмотря на законное право на отдых после ранения, командование обвинило его в самовольном оставлении части и вернуло в строй. Уже там он решил сдаться в плен.

«Как только на наши позиции зашли русские, я сказал, что мы сдаемся. Когда мы уходили с позиций, наши же нас и добивали. Они даже не знали, живы мы или нет, сразу начали бомбить. Из 12 человек выжил только я», — поделился воспоминаниями пленный.

Военнослужащий ВСУ предчувствовал такой исход еще перед повторной отправкой на Курское направление — он знал, что свои же могут его убить. Андреев также обратился к бойцам ВСУ, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения, и попросил сделать вывод из его истории, сдавшись и сохранив себе жизнь.

Ранее сообщалось, что в течение февраля 2025 года 173 украинских бойца сложили оружие и сдались в плен российским бойцам.