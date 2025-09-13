Украинский офицер хочет отбирать гражданство у дезертиров ВСУ и высылать в РБ

Офицер ВСУ Александр Матяш предложил отбирать украинское гражданство у дезертиров, самовольно оставивших военную часть, и отправлять их в Республику Беларусь (РБ). Такие же меры необходимо распространять на тех, кто сбежал из центра обучения, сообщает СМИ соседнего государства « StranaUA ».

Такие люди не готовы защищать Украину, а значит «не являются гражданами этой страны», считает офицер ВСУ. У них нужно отобрать банковские карточки, паспорт, и «пускай едут в Белоруссию».

Матяш предложил и вовсе привозить дезертиров к границе с РБ.

При этом, «StranaUA» напоминает, что недавно украинский парламент вернул уголовное наказание для солдат ВСУ за самовольное оставление части. Если заключение поменяют на депортацию из Украины с лишением гражданства, то большинство бойцов наверняка выберут этот вариант.