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Украинский националист, издевавшийся над жителями под Курском, попал в плен

Украинский националист Виктор Зеленко, который участвовал в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино Курской области, взят в плен, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ.

В составе механизированной бригады ВСУ Зеленко принимал участие в издевательствах над мирным населением в Суджанском районе.

«В рамках допроса Зеленко вновь заявил, что командование Вооруженных сил Украины многократно отдавало преступные приказы, связанные с репрессиями против мирных граждан», — говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, понимая грядущую ответственность перед российским законом, Зеленко утверждает, что стал жертвой обстоятельств и собственных командиров.

По данным Минобороны, во время освобождение пункта Николаево-Дарьино российскими военными националист был ранен, однако ВСУ ему отказали в эвакуации и решили уничтожить с помощью тяжелого дрона «Баба Яга».