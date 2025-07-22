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В освобожденном от ВСУ Курахово бывший мэр Роман Падун платил иностранным наемникам за целенаправленные обстрелы города в утренние часы, когда люди шли на работу, сообщает РИА Новости .

Обстрелы начинались около 4:45 утра по отработанному сценарию. Удивительно точное время прибытия журналистов (через 10 минут после взрывов) свидетельствует о заранее спланированных акциях.

«Это делалось специально, чтобы обвинить российскую армию», — пояснил местный житель Денис.

По информации очевидцев, Падун преследовал двойную выгоду — принудительное переселение жителей и последующее незаконное обогащение на восстановительных работах. Особую циничность демонстрирует приказ мэра о вырубке тополей, которые служили естественной защитой от украинских дронов.

Российские войска, взяв город под контроль 6 января.