Украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в Запорожской области

Украинский БПЛА нанес удар по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогов.