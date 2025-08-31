Украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в Запорожской области
Фото - © РИА Новости
Украинский БПЛА нанес удар по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогов.
Он отметил, что ВСУ специально ударили по карете скорой помощи.
Рогов считает, что оператор беспилотника видел — перед ним находится автомобиль скорой помощи.
Ранее украинские боевики нанесли удар по больничному городку в Запорожской области. Это произошло в Каменке-Днепровской.