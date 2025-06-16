Украинский актер Юрий Фелипенко погиб во время службы в ВСУ

Погиб 32-летний украинский актер Юрий Фелипенко, известный по ролям в сериалах «Цвет страсти» и «Обещание Богу», сообщают украинские СМИ.

Фелипенко вступил в ряды ВСУ в 2024 году. После прохождения подготовки он служил оператором беспилотников в батальоне «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады.

Актер родился в Запорожье, окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Его кинодебют состоялся в 2014 году в сериале «Возвращение Мухтара-9». Также снимался в проектах «Отдел 44» и «Что делает твоя жена». Помимо работы в кино, играл на сцене Киевского драматического театра на Подоле.