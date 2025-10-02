Украинские войска пытались массово обстрелять Ростовскую область
Слюсарь: в 4 районах Ростовской области отбили удары БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны отразили удары украинских беспилотников в четырех районах Ростовской области. Они были самолетного типа, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Противник пытался атаковать в Миллеровском, Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. Беспилотники ВСУ удалось сбить.
Последствия на земле обнаружены не были. Люди не пострадали.
Ночью 1 октября над четырьмя регионами РФ сбили 20 БПЛА ВСУ. Атакам подверглись Белгородская, Ростовская, Саратовская и Воронежская области.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.