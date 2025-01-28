Украинские спецслужбы отправили траурный венок генерал-майору ВС РФ Терехину

Сотрудники украинских спецслужб провели в России «спецоперацию» и отправили траурный венок генерал-майору ВС РФ Виталию Терехину. Для этого они задействовали двух курьеров в Москве, сообщает Mash .

Сотрудники украинских спецслужб нашли исполнителей в одном из чатов. Им передали координаты места, где нужно оставить венок. Исполнители отвезли посылку и ушли. О том, что венок получит генерал-майор ВС РФ Виталий Терехин, который командует 150-й мотострелковой дивизией в зоне СВО, те не знали.

«Посылку» получили родственники мужчины. Они позвонили в соответствующие службы. Приехавшие саперы самодельного взрывного устройства не нашли. Курьеров разыскивают.

Терехин много раз бывал в горячих точках. Он — кавалер ордена Мужества, имеет медали «За отвагу», Жукова, Суворова и др. В мае 2024 года получил звание генерал-майора.

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