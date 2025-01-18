Украинские школьники играют в ТЦК на переменках

В Киеве школьнику чуть не сломали нос во время игры в ТЦК

В Киеве школьнику чуть сломали нос во время игры в ТЦК, родителей просят воздействовать на своих детей, сообщает РИА Новости .

Агентство со ссылкой на украинские СМИ публикует скриншот из одной родительской соцсети. Там просят родителей провести беседу с детьми, чтобы они не играли в ТЦК.

Так, одного из детей во время «мобилизации» чуть не сломали нос, указано в сообщении.

Из Украины ежедневно приходит информация о насильственной мобилизации мужчин, в ходе которой призывники получают травмы.