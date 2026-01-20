сегодня в 22:32

Агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило о значительном потоке украинских граждан, пересекших границу с Белоруссией.

По информации собеседника агентства, их число уже превысило количество тех, кто выехал в Польшу. Источник отмечает, что часть этих людей активно сотрудничает с российскими силовиками.

«Украинские пропагандисты жалуются, что сбежавшие оказывают посильную помощь российским силовикам, сообщают о передвижениях ВСУ, расположении военных объектов и другую полезную информацию», — заявили в структурах.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к «Совету мира».

